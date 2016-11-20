Жебрівський: на відновлення Донбасу потрібно понад $ 20 млрд

00
0
Неділя, 20 листопада 2016, 02:56

На повне відновлення інфраструктури Донбасу потрібно більше 20 млрд доларів

Про це заявив глава Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На відновлення інфраструктури Донецька область влітку отримала 2,5 млрд грн, гроші тільки почали використовувати, і їх кінцева реалізація відбудеться тільки навесні 2017 р. Від Регіонального фонду розвитку ми отримали 300 млн, які використовуємо на ремонт мостів, доріг, на будівництво лікарні і т. д. ", - говорить Жебрівський.

У Донецькій ВГА є дорожня карта по відновленню Донбасу, і вже є плани, що необхідно відновити в наступному році.

"На наступний рік заплановано відновити 10 мостів, заплановано відновити 23 будинки в Мар'їнці, в планах будівництво 21 школи, шпиталі, їх оснащення та модернізація. На житлово-комунальні будуть виділені гроші. Це і теплотраси, і водогони, і багато іншого. Ціла програма , дорожня карта відновлення інфраструктури Донбасу, і я б сказав, не відновлення, а будівництво нової інфраструктури Донбасу у нас є. ... На відновлення інфраструктури Донбасу потрібно більше 20 млрд дол.", - сказав Жебрівський.

За словами голови Донецької ВЦА, в області зараз існують проблеми з подачею газу і опаленням в Мар'їнці та Красногорівці, а також електроенергією. Зараз планується закупити буржуйки, щоб протягом двох тижнів роздати їх жителям, щоб вони могли пережити зиму.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив, що для відновлення інфраструктури Донбасу, який постраждав від бойових дій, необхідно приблизно $ 15 млрд.

Теми: Донбас Жебрівський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю 19 листопада 2016, 22:46
Україна видасть Росії жінку, яка скоїла вбивство в Ростові 19 листопада 2016, 21:45
Порошенко створив ВЦА в Золотому, Катеринівці й Зайцевому 19 листопада 2016, 16:45
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У новому керівництві "ДемАльянсу" немає Лещенка, Найєма й Заліщук
Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю
Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового "Руху"
Львівського чиновника-хабарника арештували з правом застави
Усі новини
Келишок за здоров'я

Учені повідомили хороші новини про вплив алкоголю на серцe

Вітрини як дзеркало моди

Верхівка айсбергу fashion-індустрії