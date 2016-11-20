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Жебрівський: На відновлення Донбасу потрібно понад $20 млрд

Неділя, 20 листопада 2016, 01:56
Жебрівський: На відновлення Донбасу потрібно понад $20 млрд

На повне відновлення інфраструктури Донбасу потрібно більше 20 млрд доларів

Про це заявив глава Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На відновлення інфраструктури Донецька область влітку отримала 2,5 млрд грн, гроші тільки почали використовувати, і їх кінцева реалізація відбудеться тільки навесні 2017 р. Від Регіонального фонду розвитку ми отримали 300 млн, які використовуємо на ремонт мостів, доріг, на будівництво лікарні і т. д. ", - говорить Жебрівський.

У Донецькій ВГА є дорожня карта по відновленню Донбасу, і вже є плани, що необхідно відновити в наступному році.

"На наступний рік заплановано відновити 10 мостів, заплановано відновити 23 будинки в Мар'їнці, в планах будівництво 21 школи, шпиталі, їх оснащення та модернізація. На житлово-комунальні будуть виділені гроші. Це і теплотраси, і водогони, і багато іншого. Ціла програма , дорожня карта відновлення інфраструктури Донбасу, і я б сказав, не відновлення, а будівництво нової інфраструктури Донбасу у нас є. ... На відновлення інфраструктури Донбасу потрібно більше 20 млрд дол.", - сказав Жебрівський.

За словами голови Донецької ВЦА, в області зараз існують проблеми з подачею газу і опаленням в Мар'їнці та Красногорівці, а також електроенергією. Зараз планується закупити буржуйки, щоб протягом двох тижнів роздати їх жителям, щоб вони могли пережити зиму.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив, що для відновлення інфраструктури Донбасу, який постраждав від бойових дій, необхідно приблизно $ 15 млрд.

Теми: ДонбасЖебрівський
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