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Жебривский: На восстановление Донбасса нужно более $20 млрд

Воскресенье, 20 ноября 2016, 01:56
Жебривский: На восстановление Донбасса нужно более $20 млрд

На полное восстановление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 млрд долларов

Об этом заявил глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"На возобновление инфраструктуры Донецкая область летом получила 2,5 млрд грн, деньги только начали использовать, и их конечная реализация произойдет только весной 2017 г. От Регионального фонда развития мы получили 300 млн, которые используем на ремонт мостов, дорог, на строительство больницы и т. д.", - говорит Жебривский.

У Донецкой ВГА есть дорожная карта по восстановлению Донбасса, и уже есть планы, что необходимо восстановить в следующем году.

"На следующий год запланировано возобновить 10 мостов, запланировано возобновить 23 дома в Марьинке, в планах строительство 21 школы, госпитали, их оснащение и модернизация. На жилищно-коммунальные будут выделены деньги. Это и теплотрассы, и водогоны, и многое другое. Целая программа, дорожная карта восстановления инфраструктуры Донбасса, и я бы сказал не восстановления, а строительство новой инфраструктуры Донбасса у нас есть. … На возобновление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 млрд долл.", - сказал Жебривский.

По словам главы Донецкой ВГА, в области сейчас существуют проблемы с подачей газа и отоплением в Марьинке и Красногоровке, а также электроэнергией. Сейчас планируется закупить буржуйки, чтобы в течение двух недель раздать их жителям, чтобы они могли пережить зиму.

Ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса, который пострадал от боевых действий, необходимо примерно $15 млрд.

Темы: ДонбассЖебривский
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