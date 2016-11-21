Порошенко: Російський режим замочив демократію в сортирі

Президент України Петро Порошенко назвав Росію авторитарною країною.

Про це він сказав, виступаючи у Мистецькому арсеналі з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

"Російський авторитарний режим, який замочив демократію в сортирі у власній країні, залюбки користається її інструментами для досягнення власних цілей за межами РФ", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Росія має своїх троянських коней в Європі, маючи на увазі її підтримку радикальних лівих та правих течій у різних країнах.

Порошенко нагадав, що 15 листопада Комітет ГА ООН підтримав ініційований Україною проект резолюції про ситуацію в окупованому Криму.

"Вперше в офіційних документах ООН Росія названа тим, ким вона є насправді – державою-окупантом, а Крим і Севастополь – тимчасово окупованими територіями", - зазначив президент.

"А ще раніше ПАРЄ ухвалила документ, в якому ситуація на сході характеризується як російська агресія проти суверенної держави", - зазначив він.

Як відомо, вислів "мочити в сортирі" належить президенту РФ Володимиру Путіну. Будучи прем'єром РФ у 1999 році під час прес-конференції, він заявив, що буде "мочити в сортирі терористів".

"Ми будемо переслідувати терористів скрізь. В аеропорту - в аеропорту. Значить, я перепрошує, в туалеті піймаємо, ми в сортирі їх замочимо, врешті-решт. Все, питання закрите остаточно", - сказав тоді Путін.

Тетяна Кусок, УП