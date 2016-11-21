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Порошенко: Российский режим замочил демократию в сортире

Понедельник, 21 ноября 2016, 10:39

Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию авторитарной страной.

Об этом он сказал, выступая в "Мыстецьком арсенале" по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

"Российский авторитарный режим, который замочил демократию в сортире в собственной стране, охотно пользуется ее инструментами для достижения собственных целей за пределами РФ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Россия использует своих троянских коней в Европе, имея в виду ее поддержку радикальных левых и правых течений в разных странах.

Порошенко напомнил, что 15 ноября Комитет ГА ООН поддержал инициированный Украиной проект резолюции о ситуации в оккупированном Крыму.

"Впервые в официальных документах ООН Россия названа тем, кем она является на самом деле - государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями", - отметил президент.

"А еще раньше ПАСЕ приняла документ, в котором ситуация на востоке характеризуется как российская агрессия против суверенного государства", - отметил он.

Как известно, выражение "мочить в сортире" принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Будучи премьером РФ в 1999 году во время пресс-конференции, он заявил, что будет "мочить в сортире террористов".

"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно", - сказал тогда Путин.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоПутин
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