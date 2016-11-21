Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Російський режим замочив демократію в сортирі

Понеділок, 21 листопада 2016, 10:39

Президент України Петро Порошенко назвав Росію авторитарною країною.

Про це він сказав, виступаючи у Мистецькому арсеналі з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

"Російський авторитарний режим, який замочив демократію в сортирі у власній країні, залюбки користається її інструментами для досягнення власних цілей за межами РФ", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Росія має своїх троянських коней в Європі, маючи на увазі її підтримку радикальних лівих та правих течій у різних країнах.

Порошенко нагадав, що 15 листопада Комітет ГА ООН підтримав ініційований Україною проект резолюції про ситуацію в окупованому Криму.

"Вперше в офіційних документах ООН Росія названа тим, ким вона є насправді – державою-окупантом, а  Крим і Севастополь – тимчасово окупованими територіями", - зазначив президент.

"А ще раніше ПАРЄ ухвалила документ, в якому ситуація на сході характеризується як російська агресія проти суверенної держави", - зазначив він.

Як відомо, вислів "мочити в сортирі" належить президенту РФ Володимиру Путіну. Будучи прем'єром РФ у 1999 році під час прес-конференції, він заявив, що буде "мочити в сортирі терористів".

"Ми будемо переслідувати терористів скрізь. В аеропорту - в аеропорту. Значить, я перепрошую, в туалеті спіймаємо, ми в сортирі їх замочимо, врешті-решт. Все, питання закрите остаточно", - сказав тоді Путін.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: