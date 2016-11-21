У штабі АТО пояснили "успіх" боротьби ФСБ з "диверсантами" в Криму
У Міністерстві оборони ще раз підкреслили, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є інформаційною провокацією російської пропаганди.
Про це у коментарі "Українській правді" сказав у понеділок речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, коментуючи нові затримання в Криму.
"Сьогодні ми є свідками продовження брехливого серіалу авторства російського ФСБ під назвою "куда не глянь, везде они". Чергова серія "затримання українських розвідників", – зазначив полковник.
За словами Лисенка, це – нова технологія гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.
"Насправді російські спецслужби намагаються дискредитувати українських військових, в яких зараз дуже високий рівень довіри в українського суспільства. По-друге звинуватити Україну в начебто агресивних діях і показати начебто ефективність спецслужб РФ", – сказав речник АТО.
Він нагадав, що так звані затримання "українських диверсантів" відбуваються на території окупованого Криму.
"Чому такий "успіх" ФСБ? Відповідь дуже проста: на території Криму залишилось багато колишніх військовослужбоців, які вже давно залишили службу, вийшли в запас, проживають зі своїми родинами і займаються своїм бізнесом. Їхні особові справи залишилися у військових комісаріатах, які зараз також працюють", – наголосив Лисенко.
"Для будь-якого співробітника ФСБ, навіть якщо в нього досвіду 1 день роботи, неважко зайти взяти особову справу якого запасника і зробити з нього "диверсанта. Тому зараз ми бачимо конкретні прізвища. Але те, що їм інкримінується, – суцільна вигадка", – додав він.
Лисенко підкреслив, що військовослужбовці України, які зараз несуть службу, вони залишаються у військових частинах та виконують бойові завдання.
"Жодного з них ніхто ніде не затримував", – заявив полковник.
Як повідомлялося, 21 листопада стало відомо про арешт в окупованому Криму двох осіб, яких також охрестили "українськими диверсантами".
У суді, контрольованому російською окупаційною владою нібито встановили зв'язок затриманих з трьома раніше затриманими українцями.
Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
SERGIO_S
ЛЭП тоже никто не валил? (Правда не на территории Крыма, но дай волю...)
А никто не обещал устраивать смертоносные диверсии на паромной переправе в разгар курортного сезона?
Я разделяю Ваш скептицизм, но нет дыма без огня...
А то вы еще и распятых мальчиков из Славянска вспомните.
ЛЭП тоже никто не валил? (Правда не на территории Крыма, но дай волю...)
А никто не обещал устраивать смертоносные диверсии на паромной переправе в разгар курортного сезона?
Я разделяю Ваш скептицизм, но нет дыма без огня...
Ага! Мы этого именно и хотели!
Слегонца задолбались смотреть, как Украина разворовывает нашу землю, предприятия и природу, как меджлис торгует заповедниками и валит православные кресты.
Без обид, украинцы! Нам 37-й год милее :)