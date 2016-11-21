У штабі АТО пояснили "успіх" боротьби ФСБ з "диверсантами" в Криму

00
6
Понеділок, 21 листопада 2016, 11:40

У Міністерстві оборони ще раз підкреслили, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав у понеділок речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, коментуючи нові затримання в Криму.

"Сьогодні ми є свідками продовження брехливого серіалу авторства російського ФСБ під назвою "куда не глянь, везде они". Чергова серія "затримання українських розвідників", – зазначив полковник.

За словами Лисенка, це – нова технологія гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.

"Насправді російські спецслужби намагаються дискредитувати українських військових, в яких зараз дуже високий рівень довіри в українського суспільства. По-друге звинуватити Україну в начебто агресивних діях і показати начебто ефективність спецслужб РФ", – сказав речник АТО.

Він нагадав, що так звані затримання "українських диверсантів" відбуваються на території окупованого Криму.

"Чому такий "успіх" ФСБ? Відповідь дуже проста: на території Криму залишилось багато колишніх військовослужбоців, які вже давно залишили службу, вийшли в запас, проживають зі своїми родинами і займаються своїм бізнесом. Їхні особові справи залишилися у військових комісаріатах, які зараз також працюють", – наголосив Лисенко.

"Для будь-якого співробітника ФСБ, навіть якщо в нього досвіду 1 день роботи, неважко зайти взяти особову справу якого запасника і зробити з нього "диверсанта. Тому зараз ми бачимо конкретні прізвища. Але те, що їм інкримінується, – суцільна вигадка", – додав він.

Лисенко підкреслив, що військовослужбовці України, які зараз несуть службу, вони залишаються у військових частинах та виконують бойові завдання.

"Жодного з них ніхто ніде не затримував", – заявив полковник.

Як повідомлялося, 21 листопада стало відомо про арешт в окупованому Криму двох осіб, яких також охрестили "українськими диверсантами".

У суді, контрольованому російською окупаційною владою нібито встановили зв'язок затриманих з трьома раніше затриманими українцями.

Валентина Романенко, УП

Теми: Крим Політв'язні заручники
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В окупованому Криму арештували ще двох "диверсантів" 21 листопада 2016, 09:34
Муждабаєв і Ходорковський посперечалися через Крим 21 листопада 2016, 01:56
В НАТО визнали: Агресія РФ - головний фактор дестабілізації безпеки у світі 20 листопада 2016, 21:38
Коментарі — 6
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.72.244.---koine21.11.2016 12:51
Я логіки не бачу у таких заявах, бо якщо ми воюємо з РФ, то звісно повинні бути розвідники і диверсанти у ворога, якщо їх затримали і ми від своїх відрікаємся, то такій армії і такій державі не має віри.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 12:48
Олег Марценков:
SERGIO_S
ЛЭП тоже никто не валил? (Правда не на территории Крыма, но дай волю...)
А никто не обещал устраивать смертоносные диверсии на паромной переправе в разгар курортного сезона?
Я разделяю Ваш скептицизм, но нет дыма без огня...
И "дым", и "огонь" только в воспаленном мозгу рашистских убийц.
А то вы еще и распятых мальчиков из Славянска вспомните.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.186.207.---Олег Марценков21.11.2016 12:36
SERGIO_S
ЛЭП тоже никто не валил? (Правда не на территории Крыма, но дай волю...)
А никто не обещал устраивать смертоносные диверсии на паромной переправе в разгар курортного сезона?
Я разделяю Ваш скептицизм, но нет дыма без огня...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.186.207.---Олег Марценков21.11.2016 12:33
FANTASMA!
Ага! Мы этого именно и хотели!
Слегонца задолбались смотреть, как Украина разворовывает нашу землю, предприятия и природу, как меджлис торгует заповедниками и валит православные кресты.
Без обид, украинцы! Нам 37-й год милее :)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 12:33
Нашествие украинских "диверсантов" в Крыму началось вскоре после крылатой фразы путинской шестерки - Медведева - о финансировании Крыма. Откуда ж деньгт, если кругом украинские диверсанты?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб
У штабі АТО пояснили "успіх" боротьби ФСБ з "диверсантами" в Криму
Меморіал і музей Революції будуть на Алеї Героїв Небесної сотні
Очевидці: Бойовики встановили САУ в Макіївці в житлових кварталах
Усі новини
Молоді режисери

Художній керівник у нас - цар, бог, тато і мама

скандал

Боб Ділан не приїде за Нобелівкою