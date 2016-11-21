Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму

Понедельник, 21 ноября 2016, 10:40

В Министерстве обороны еще раз подчеркнули, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются информационной провокацией российской пропаганды.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, комментируя новые задержания в Крыму.

"Сегодня мы являемся свидетелями продолжения лживого сериала авторства российского ФСБ под названием "куда ни глянь, везде они". Очередная серия – "задержание украинских разведчиков", – отметил полковник.

По словам Лысенко, это – новая технология гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.

"На самом деле российские спецслужбы пытаются дискредитировать украинских военных, у которых сейчас очень высокий уровень доверия у украинского общества. Во вторых обвинить Украину в якобы агрессивных действиях и показать якобы эффективность спецслужб РФ", – сказал спикер АТО.

Он напомнил, что так называемые задержания "украинских диверсантов" происходят на территории оккупированного Крыма.

"Почему такой "успех" ФСБ? Ответ очень прост: на территории Крыма осталось много бывших военнослужащих, которые уже давно оставили службу, вышли в запас, которые проживают со своими семьями и занимаются своим бизнесом. Их личные дела остались в военных комиссариатах, которые сейчас также работают", – подчеркнул Лысенко.

"Для любого сотрудника ФСБ, даже если у него опыта 1 день работы, нетрудно зайти взять личное дело которого запасника и сделать из него "диверсанта". Поэтому сейчас мы видим конкретные фамилии. Но то, что им инкриминируется, – сплошная выдумка", – добавил он.

Лысенко подчеркнул, что военнослужащие Украины, которые сейчас несут службу, они остаются в воинских частях и выполняют боевые задачи.

"Ни одного из них никто нигде не задерживал", – заявил полковник.

Как сообщалось, 21 ноября стало известно об аресте в оккупированном Крыму двух человек, которых также окрестили "украинскими диверсантами".

В суде, контролируемом российской оккупационной властью, якобы установили связь задержанных с тремя ранее задержанными украинцами.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымполитзаключенныезаложники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: