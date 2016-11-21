В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму

В Министерстве обороны еще раз подчеркнули, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются информационной провокацией российской пропаганды.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, комментируя новые задержания в Крыму.

"Сегодня мы являемся свидетелями продолжения лживого сериала авторства российского ФСБ под названием "куда ни глянь, везде они". Очередная серия – "задержание украинских разведчиков", – отметил полковник.

По словам Лысенко, это – новая технология гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.

"На самом деле российские спецслужбы пытаются дискредитировать украинских военных, у которых сейчас очень высокий уровень доверия у украинского общества. Во вторых обвинить Украину в якобы агрессивных действиях и показать якобы эффективность спецслужб РФ", – сказал спикер АТО.

Он напомнил, что так называемые задержания "украинских диверсантов" происходят на территории оккупированного Крыма.

"Почему такой "успех" ФСБ? Ответ очень прост: на территории Крыма осталось много бывших военнослужащих, которые уже давно оставили службу, вышли в запас, которые проживают со своими семьями и занимаются своим бизнесом. Их личные дела остались в военных комиссариатах, которые сейчас также работают", – подчеркнул Лысенко.

"Для любого сотрудника ФСБ, даже если у него опыта 1 день работы, нетрудно зайти взять личное дело которого запасника и сделать из него "диверсанта". Поэтому сейчас мы видим конкретные фамилии. Но то, что им инкриминируется, – сплошная выдумка", – добавил он.

Лысенко подчеркнул, что военнослужащие Украины, которые сейчас несут службу, они остаются в воинских частях и выполняют боевые задачи.

"Ни одного из них никто нигде не задерживал", – заявил полковник.

Как сообщалось, 21 ноября стало известно об аресте в оккупированном Крыму двух человек, которых также окрестили "украинскими диверсантами".

В суде, контролируемом российской оккупационной властью, якобы установили связь задержанных с тремя ранее задержанными украинцами.

Валентина Романенко, УП