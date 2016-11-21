Суд постановив призначити "екс-урядовця ЛНР" українським чиновником

Суд постановив призначити колишнього "заступника міністра охорони здоров'я ЛНР" Павла Малиша начальником департаменту охорони здоров’я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат від БПП Ольга Богомолець.

"За часів Віктора Федоровича – член постійної комісії Луганської облради та начальник управління охорони здоров’я, далі 1-й заступник міністра охорони здоров’я ЛНР", – повідомила вона біографію Малиша.

"Справжній гуманіст", який за свідченням наших волонтерів у серпні 2014 року ініціював створення при Луганській обласній лікарні бригади лікарів, котрі б здійснювали евтаназію пораненим та полоненим бійцям ЗСУ", – додала вона.

Богомолець висловила сподівання, що цей чиновник на своїй посаді довго не затримається.

У свою чергу голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у коментарях до посту Богомолець написав, що адміністрація вже оскаржила рішення суду про поновлення Малиша.

Про те, що Малиш працював у "міністерстві ЛНР" ЗМІ писали ще у 2014 році.

Українська правда