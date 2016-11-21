Суд постановив призначити "екс-урядовця ЛНР" українським чиновником

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Понеділок, 21 листопада 2016, 17:02

Суд постановив призначити колишнього "заступника міністра охорони здоров'я ЛНР" Павла Малиша начальником департаменту охорони здоров’я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат від БПП Ольга Богомолець.

"За часів Віктора Федоровича – член постійної комісії Луганської облради та начальник управління охорони здоров’я, далі 1-й заступник міністра охорони здоров’я ЛНР", – повідомила вона біографію Малиша.

"Справжній гуманіст", який за свідченням наших волонтерів у серпні 2014 року ініціював створення при Луганській обласній лікарні бригади лікарів, котрі б здійснювали евтаназію пораненим та полоненим бійцям ЗСУ", – додала вона.

 

Богомолець висловила сподівання, що цей чиновник на своїй посаді довго не затримається.

У свою чергу голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у коментарях до посту Богомолець написав, що адміністрація вже оскаржила рішення суду про поновлення Малиша.

Про те, що Малиш працював у "міністерстві ЛНР" ЗМІ писали ще у 2014 році.

Українська правда

Теми: "ЛНР" Луганська область суд
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Коментарі — 3
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IP: 178.54.18.---Механік21.11.2016 19:31
У навчального закладу , де здобув освіту суддя , відібрати ліцензію.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2021.11.2016 18:27
dekster:
Шановна УП, може потрібно вказати який суд. Може російський чи парагвайський?
І ще громадськість має прослідкувати, щоб суддя, який це вчинив, не лише втратив посаду (звичайно "без вихідної допомоги" і з пенсіним забезпеченням на загальних підставах), а ще й отримав анулювання свого юридичного диплома на тій підставі, що практика підтвердила що він реально пагано навчився.
Цікаво, після скількох подібних прецедентів запропонованого покарання, такі судові рішення повністю зникнуть
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IP: 82.207.118.---dekster21.11.2016 17:35
Шановна УП, може потрібно вказати який суд. Може російський чи парагвайський?
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