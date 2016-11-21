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Суд постановил назначить "экс-замминистра ЛНР" украинским чиновником

Понедельник, 21 ноября 2016, 16:02
Суд постановил назначить экс-замминистра ЛНР украинским чиновником

Суд постановил назначить бывшего "заместителя министра здравоохранения ЛНР" Павла Малыша начальником департамента здравоохранения Луганской областной военно-гражданской администрации.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от БПП Ольга Богомолец.

"Во времена Виктора Федоровича – член постоянной комиссии Луганского облсовета и начальник управления здравоохранения, далее 1-й заместитель министра здравоохранения ЛНР", – сообщила она биографию Малыша.

"Настоящий гуманист", который по свидетельству наших волонтеров в августе 2014 года инициировал создание при Луганской областной больнице бригады врачей, которые бы осуществляли эвтаназию раненым и пленным бойцам ВСУ", – добавила она.

 

Богомолец выразила надежду, что этот чиновник на своем посту долго не задержится.

В свою очередь председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в комментариях к посту Богомолец написал, что администрация обжаловала решение суда о восстановлении Малыша.

О том, что Малыш работал в "министерстве ЛНР" СМИ писали еще в 2014 году.

Украинская правда

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Темы: ЛНРЛуганская областьсуд
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