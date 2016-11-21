Мітингарі розбили вікна в офісах Медведчука і "Сбєрбанку"

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Понеділок, 21 листопада 2016, 20:26

Учасники акції до річниці Революції Гідності розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Радикально налаштовані люди підпалили шину та розбили вікна першого поверху будівлі.

Офісне приміщення першого поверху почало горіти.

Попри те, що керівники націоналістичних організацій закликали всіх повернутися на Майдан, деякі люди продовжили бити вікна.

За кілька хвилин правоохоронці відтіснили мітингарів, приїхали пожежники, і люди почали розходитися.

У той же час в районі станції метро Площа Льва Толстого учасники акції трощили вікна та двері офісу російського "Сбєрбанку". Правоохоронці затримали кількох осіб.

Як відомо, на Майдані Незалежності в Києві біля стели зібралося віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

Раніше вже відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: Майдан Київ акції
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Коментарі — 4
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IP: 92.112.141.---bop194921.11.2016 22:03
,биттям вони ж нічого не вирішили-і прихильників не думаю що додалось-що організатори цього дійства думали?
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IP: 91.219.220.---З Полтави21.11.2016 21:28
А сколько Ощадбанков Украины в московии? Нет ни одного? Странная у нас война однако.
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IP: 80.70.65.---Prol7721.11.2016 21:22
"гідно" відзначили річницю Революції Гідності, дуже "гідно".
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky21.11.2016 21:07
Давно заметил, что достойные и свободные люди очень любят окна бить.
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