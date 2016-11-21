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Митингующие разбили окна в офисах Медведчука и "Сбербанка"

Понедельник, 21 ноября 2016, 19:26

Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Радикально настроенные люди подожгли шину и разбили окна первого этажа здания.

Офисное помещение первого этажа начало гореть.

Несмотря на то, что руководители националистических организаций призвали всех вернуться на Майдан, некоторые люди продолжили бить окна.

Через несколько минут правоохранители оттеснили митингующих, приехали пожарные, и люди начали расходиться.

В то же время в районе станции метро Площадь Льва Толстого участники акции крушили окна и двери офиса российского "Сбербанка". Есть задержанные.

Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вече по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Ранее уже произошли небольшие столкновения с правоохранителями.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: МайданКиевакции
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