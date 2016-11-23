Аваков оголосив переможця конкурсу на держсекретаря МВС

10210 переглядів
2
Середа, 23 листопада 2016, 13:16

Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ за результатами конкурсу став заступник міністра Олексій Тахтай.

Про це глава МВС Арсен Аваков розповів на відкритті сервісного центру МВС у Сєверодонецьку, повідомляє "Укрінформ".

"У конкурсі на посаду держсекретаря Міністерства внутрішніх справ переміг Олексій Тахтай", – заявив міністр.

 

За його словами, "Тахтай – прекрасний фахівець, який роки пропрацював у Міністерстві внутрішніх справ".

При цьому Аваков вважає, що проти його заступників ведеться дискредитаційна кампанія.

Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, він володіє зокрема земельною ділянкою на 1200 м² та 1/4 квартири в Києві метражем 120,5.

За минулий рік Тахтай задекларував доходу – 166 524 гривні заробітної платні.

На рахунку в "Укргазбанку" він має 13 475 гривень, а готівковими коштами тримає 23 000 доларів та 5 000 євро.

Також новий держсекретар МВС задекларував ікону у металевому обрамленні "Миколи чудотворця".

Як повідомлялося, на посаду держсекретаря МВС претендувало 11 осіб.

32-річний заступник міністра внутрішніх справ (обійняв посаду в травні 2015 року -ред.) Олексій Тахтай, за даними моніторингової місії ДоброЧесно, свого часу працював в Адміністрації президента під головуванням Сергія Льовочкіна.

Теми: МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Харківщині вчитель школи-інтернату продавала ученицю за $10 тисяч 22 листопада 2016, 04:47
Радник Авакова заявив про підвищений рівень загрози терактів у Києві 20 листопада 2016, 17:58
Береза – до Луценка і Авакова: Чи дійсно Кучма "замовив" Гонгадзе? 18 листопада 2016, 13:49
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.79.20.---Les Dobry23.11.2016 14:50
ceред тих що працювали якщо пара на сотню біль-менш нормальних знайдеться то і то добре, поки не буде як в грузії - звільнити всіх, ні якого прогресу не буде
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.200.19.---Сергій Коркмен23.11.2016 13:46
Трясця, що в них робиться зі щоками? З голоду пухнуть чи ляпасів од начальника дістають щодня?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Генпрокуратура перелічила справи проти Януковича і К°
Аваков заявив, що розігнати Майдан наказав Льовочкін
Кабмін роздержавлює 244 друковані ЗМІ
Кличко каже, що деякі будинки Войцеховського можуть знести
Усі новини
Революція Гідності

13 книжок до річниці Майдану

Молоді режисери

Художній керівник у нас - цар, бог, тато і мама