Аваков оголосив переможця конкурсу на держсекретаря МВС
Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ за результатами конкурсу став заступник міністра Олексій Тахтай.
Про це глава МВС Арсен Аваков розповів на відкритті сервісного центру МВС у Сєверодонецьку, повідомляє "Укрінформ".
"У конкурсі на посаду держсекретаря Міністерства внутрішніх справ переміг Олексій Тахтай", – заявив міністр.
За його словами, "Тахтай – прекрасний фахівець, який роки пропрацював у Міністерстві внутрішніх справ".
При цьому Аваков вважає, що проти його заступників ведеться дискредитаційна кампанія.
Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, він володіє зокрема земельною ділянкою на 1200 м² та 1/4 квартири в Києві метражем 120,5.
За минулий рік Тахтай задекларував доходу – 166 524 гривні заробітної платні.
На рахунку в "Укргазбанку" він має 13 475 гривень, а готівковими коштами тримає 23 000 доларів та 5 000 євро.
Також новий держсекретар МВС задекларував ікону у металевому обрамленні "Миколи чудотворця".
Як повідомлялося, на посаду держсекретаря МВС претендувало 11 осіб.
32-річний заступник міністра внутрішніх справ (обійняв посаду в травні 2015 року -ред.) Олексій Тахтай, за даними моніторингової місії ДоброЧесно, свого часу працював в Адміністрації президента під головуванням Сергія Льовочкіна.
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