Аваков объявил победителя конкурса на госсекретаря МВД

Государственным секретарем Министерства внутренних дел по результатам конкурса стал заместитель министра Алексей Тахтай.



Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал на открытии сервисного центра МВД в Северодонецке, сообщает "Укринформ".



"В конкурсе на должность госсекретаря Министерства внутренних дел победил Алексей Тахтай", – заявил министр.

По его словам, "Тахтай – прекрасный специалист, годы проработавший в Министерстве внутренних дел".

Согласно электронной декларации за 2015 год, он владеет в частности земельным участком на 1200 м² и 1/4 квартиры в Киеве метражом 120,5.



За прошлый год Тахтай задекларировал доход – 166 524 гривни заработной платы.



На счету в "Укргазбанке" он держит 13 475 гривен, а наличными средствами – 23 000 долларов и 5 000 евро.



Также новый госсекретарь МВД задекларировал икону в металлическом обрамлении "Николая чудотворца".

При этом Аваков считает, что против его заместителей ведется дискредитационная кампания.

Как сообщалось, на должность госсекретаря МВД претендовало 11 человек.



32-летний заместитель министра внутренних дел (занял пост в мае 2015 -ред.) Алексей Тахтай, по данным мониторинговой миссии ДоброЧесно, в свое время работал в Администрации президента под председательством Сергея Левочкина.