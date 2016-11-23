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Аваков объявил победителя конкурса на госсекретаря МВД

Среда, 23 ноября 2016, 12:16

Государственным секретарем Министерства внутренних дел по результатам конкурса стал заместитель министра Алексей Тахтай.

Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал на открытии сервисного центра МВД в Северодонецке, сообщает "Укринформ".

"В конкурсе на должность госсекретаря Министерства внутренних дел победил Алексей Тахтай", – заявил министр.

 

По его словам, "Тахтай – прекрасный специалист, годы проработавший в Министерстве внутренних дел".

Согласно электронной декларации за 2015 год, он владеет в частности земельным участком на 1200 м² и 1/4 квартиры в Киеве метражом 120,5.

За прошлый год Тахтай задекларировал доход – 166 524 гривни заработной платы.

На счету в "Укргазбанке" он держит 13 475 гривен, а наличными средствами – 23 000 долларов и 5 000 евро.

Также новый госсекретарь МВД задекларировал икону в металлическом обрамлении "Николая чудотворца".

При этом Аваков считает, что против его заместителей ведется дискредитационная кампания.

Как сообщалось, на должность госсекретаря МВД претендовало 11 человек.

32-летний заместитель министра внутренних дел (занял пост в мае 2015 -ред.) Алексей Тахтай, по данным мониторинговой миссии ДоброЧесно, в свое время работал в Администрации президента под председательством Сергея Левочкина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДгоссекретари
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