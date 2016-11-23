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Аваков оголосив переможця конкурсу на держсекретаря МВС

Середа, 23 листопада 2016, 12:16

Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ за результатами конкурсу став заступник міністра Олексій Тахтай.

Про це глава МВС Арсен Аваков розповів на відкритті сервісного центру МВС у Сєверодонецьку, повідомляє "Укрінформ".

"У конкурсі на посаду держсекретаря Міністерства внутрішніх справ переміг Олексій Тахтай", – заявив міністр.

 

За його словами, "Тахтай – прекрасний фахівець, який роки пропрацював у Міністерстві внутрішніх справ".

При цьому Аваков вважає, що проти його заступників ведеться дискредитаційна кампанія.

Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, він володіє зокрема земельною ділянкою на 1200 м² та 1/4 квартири в Києві метражем 120,5.

За минулий рік Тахтай задекларував доходу – 166 524 гривні заробітної платні.

На рахунку в "Укргазбанку" він має 13 475 гривень, а готівковими коштами тримає 23 000 доларів та 5 000 євро.

Також новий держсекретар МВС задекларував ікону у металевому обрамленні "Миколи чудотворця".

Як повідомлялося, на посаду держсекретаря МВС претендувало 11 осіб.

32-річний заступник міністра внутрішніх справ (обійняв посаду в травні 2015 року -ред.) Олексій Тахтай, за даними моніторингової місії ДоброЧесно, свого часу працював в Адміністрації президента під головуванням Сергія Льовочкіна.

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСдержсекретарі
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