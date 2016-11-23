До мінської групи по Донбасу долучився екс-посол України в США

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Середа, 23 листопада 2016, 15:12

У Мінську почалося засідання Тристоронньої групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. 

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

В коментарі "Українській правді" вона повідомила, що на зустрічі присутній колишній посол України в США Олександр Моцик, який долучився до роботи політичної підгрупи.

 
фото: wikipedia.org

Як відомо, за даними Інституту світової політики в 2011 році Моцик входив в десятку кращих дипломатів України.

Українська правда

Теми: Мінські угоди Донбас дипломатичні відносини
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IP: 176.106.5.---Bazavluk23.11.2016 15:20
Одарка Олехвір української мови не знає?
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