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К минской группе по Донбассу присоединился экс-посол Украины в США

Среда, 23 ноября 2016, 14:12

В Минске началось заседание Трехсторонней группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В комментарии "Украинской правде" она сообщила, что на встрече присутствует бывший посол Украины в США Александр Моцик, примкнувший к работе политической подгруппы.

 
фото:wikipedia.org

Как известно, по данным Института мировой политики в 2011 году Моцик входил в десятку лучших дипломатов Украины.

Украинская правда

Темы: Минские соглашенияДонбассдипломатические отношения
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