До мінської групи по Донбасу долучився екс-посол України в США
Середа, 23 листопада 2016, 14:12
У Мінську почалося засідання Тристоронньої групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
В коментарі "Українській правді" вона повідомила, що на зустрічі присутній колишній посол України в США Олександр Моцик, який долучився до роботи політичної підгрупи.
Як відомо, за даними Інституту світової політики в 2011 році Моцик входив в десятку кращих дипломатів України.
Українська правда