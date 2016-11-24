Гонтарева: суд поновив "найбрудніший" банк спонсора "Батьківщини"

00
0
Четвер, 24 листопада 2016, 11:53

Суд поновив діяльність банку "Велес", який був виведений Нацбанком з ринку через шахрайські дії.

Про це у четвер на брифінгу заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

"Ви можете побачити цей банк "Велес", це був, мабуть, найбрудніший банк з цього списку банків з відмивання коштів. Тому що тільки цьому банку Національний банк завадив останнього року в виведенні майже півмільярда доларів за фіктивними контрактами", – сказав вона.

Гонтарева нагадала, що банк належить депутату шостого і сьомого скликань Верховної Ради Костянтину Бондарєву, якого вона назвала спонсором партії "Батьківщина".

Крім того, за словами голови Нацбанку, суди також поновили діяльність банку "Союз", який також був виведений з ринку за шахрайство.

"Цього року ці суди нас змогли здивувати, ну, реально. Можу вам сказати, що це можна назвати "зомбі повертаються", – додала вона.

Гонтарева запевнила, що Нацбанк не допустить діяльність цих банків і закликала правоохоронців зайнятися ними.

Як відомо, раніше Бондарєв опосередковано контролював понад 80% акцій банку "Велес", хоча напряму йому належало лише 1,41% акцій. В жовтні 2015 року Нацбанк дозволив Бондарєву збільшити свою частку до 32,59%.

В червні 2016 року Апеляційний суд погодив ліквідацію банку "Велес".

Олег Шанковський, УП

Теми: НБУ Гонтарева корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд визнав НБУ винним у банкрутстві "Укргазпромбанку" 23 листопада 2016, 18:17
В Україні залишилося 4 банки з непрозорою структурою власності – НБУ 22 листопада 2016, 22:40
Силовики вивчають вилучене майно заступниці Гонтаревої 21 листопада 2016, 13:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Автомайдан пов'язує обшук з їхніми розслідуваннями по суддях
Гонтарева: суд поновив "найбрудніший" банк спонсора "Батьківщини"
ФСБ заявляє, що затримала в Севастополі шпигуна України
В автомайданівця обшуки за те, що він ходив на суд по Курченку і Клименку
Усі новини
Інтерв'ю

Шуров: Я виступатиму в Росії, лише коли ми станемо цивілізованими сусідами

Революція Гідності

13 книжок до річниці Майдану