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Гонтарева: суд восстановил "самый грязный" банк спонсора "Батькивщины"

Четверг, 24 ноября 2016, 10:53

Суд возобновил деятельность банка "Велес", который был выведен Нацбанком с рынка за мошеннические действия.

Об этом в четверг на брифинге заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Вы можете увидеть этот банк "Велес", это был, пожалуй, самый грязный банк из списка банков по отмыванию средств. Потому что только этому банку Национальный банк помешал за последний год в выводе почти полмиллиарда долларов по фиктивным контрактам", – сказала она.

Гонтарева напомнила, что банк принадлежит депутату шестого и седьмого созывов Верховной Рады Константину Бондареву, которого она назвала спонсором партии "Батькивщина".

Кроме того, по словам главы Нацбанка, суды также возобновили деятельность банка "Союз", который был выведен с рынка за мошенничество.

"В этом году эти суды нас смогли удивить, ну, реально. Могу вам сказать, что это можно назвать "зомби возвращаются", – добавила она.

Гонтарева заверила, что Нацбанк не допустит деятельность этих банков и призвала правоохранителей заняться ими.

Как известно, ранее Бондарев косвенно контролировал более 80% акций банка "Велес", хотя напрямую ему принадлежало лишь 1,41% акций. В октябре 2015 года Нацбанк разрешил Бондареву увеличить свою долю до 32,59%.

В июне 2016 года Апелляционный суд согласовал ликвидацию банка "Велес".

Олег Шанковский, УП

Темы: НБУГонтаревакоррупция
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