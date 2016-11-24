Гонтарева: суд поновив "найбрудніший" банк спонсора "Батьківщини"
Суд поновив діяльність банку "Велес", який був виведений Нацбанком з ринку через шахрайські дії.
Про це у четвер на брифінгу заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.
"Ви можете побачити цей банк "Велес", це був, мабуть, найбрудніший банк з цього списку банків з відмивання коштів. Тому що тільки цьому банку Національний банк завадив останнього року в виведенні майже півмільярда доларів за фіктивними контрактами", – сказала вона.
Гонтарева нагадала, що банк належить депутату шостого і сьомого скликань Верховної Ради Костянтину Бондарєву, якого вона назвала спонсором партії "Батьківщина".
Крім того, за словами голови Нацбанку, суди також поновили діяльність банку "Союз", який також був виведений з ринку за шахрайство.
"Цього року ці суди нас змогли здивувати, ну, реально. Можу вам сказати, що це можна назвати "зомбі повертаються", – додала вона.
Гонтарева запевнила, що Нацбанк не допустить діяльність цих банків і закликала правоохоронців зайнятися ними.
Як відомо, раніше Бондарєв опосередковано контролював понад 80% акцій банку "Велес", хоча напряму йому належало лише 1,41% акцій. В жовтні 2015 року Нацбанк дозволив Бондарєву збільшити свою частку до 32,59%.
В червні 2016 року Апеляційний суд погодив ліквідацію банку "Велес".
Олег Шанковський, УП