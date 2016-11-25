США в ОБСЄ обурені репресіями проти кримських татар

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 07:38

Сполучені Штати стурбовані значним погіршенням стану справ в сфері прав людини в анексованому Росією Криму, зокрема, збільшенням кількості кримських татар, які піддаються переслідуванням за відмову підтримувати окупантів.

Про це заявив у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні представник США при Організації посол Даніель Байєр, передає "Укрінформ".

"Минулого тижня загальне число кримських татар, що зазнають переслідувань і безпідставних звинувачень в "екстремізмі" чи "тероризмі", зросло до 21-ї особи після нових поліцейських рейдів на татарські будинки, що мали місце 17 листопада", - зазначив він.

Байєр також підкреслив, що Росія відрізала доступ до державних установ, а також освіти та охорони здоров'я тим українцям, які відмовилися приймати російське громадянство.

"Щонайменше, 30 тис. жителів Криму, і, ймовірно навіть більше, перемістилися до інших регіонів України, побоюючись репресій через свою роботу політичних діячів чи журналістів, або через їхні проукраїнські погляди", - зазначив він. Інші політично мотивовані громадяни пропали без вісті.

Він також відзначив резолюцію, прийняту третім комітетом ООН про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Байєр в черговий раз підкреслив, що санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму, залишатимуться в силі, доки РФ не припинить окупацію і не поверне контроль над півостровом Україні.

Теми: анексія США кримські татари
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