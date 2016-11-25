Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США в ОБСЕ возмущены репрессиями против крымских татар

Пятница, 25 ноября 2016, 06:38
США в ОБСЕ возмущены репрессиями против крымских татар

Соединенные Штаты обеспокоены значительным ухудшением состояния дел в сфере прав человека в аннексированном Россией Крыму, в частности, увеличением количества крымских татар, которые подвергаются преследованиям за отказ поддерживать оккупантов.

Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации посол Даниэль Байер, передает "Укринформ".

"На прошлой неделе общее число крымских татар, которые подвергаются преследованиям и безосновательным обвинениям в "экстремизме" или "терроризме", возросло до 21-го после новых полицейских рейдов на татарские дома, имевших место 17 ноября", - отметил он.

Байер также подчеркнул, что Россия отрезала доступ к государственным учреждениям, а также образования и здравоохранения тем украинцам, которые отказались принимать российское гражданство.

"По меньшей мере, 30 тыс. жителей Крыма и, вероятно даже больше, переместились в другие регионы Украины, опасаясь репрессий за свою работу политических деятелей или журналистов, или за их проукраинские взгляды", - отметил он. Другие политически мотивированные граждане пропали без вести.

Он также отметил резолюцию, принятую третьим комитетом ООН о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Байер в очередной раз подчеркнул, что санкции против России, связанные с аннексией Крыма, будут оставаться в силе, пока РФ не прекратит оккупацию и не вернет контроль над полуостровом Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: аннексияСШАкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
аннексия
Украинский суд вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма
В крымском поселке с авиабазой прогремел взрыв, видны клубы дыма
Майских шашлыков в Крыму не будет, началась деморализация – Чийгоз
Последние новости
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
Все новости...
Реклама: