Син Джемілєва вийшов з тюрми

Син лідера кримських татар Хайсер Джемілєв вийшов з російської в'язниці.

Про це повідомляє його адвокат Микола Полозов в Твіттер.

Раніше повідомлялося, що російська влада визнала сина Мустафи Джемілєва Хайсера громадянином України, тому адміністративний нагляд з нього знімуть і відпустять в Україну.

Як відомо, Хайсера Джемілєва засудили за те, що в травні 2013 року він застрелив Февзі Едемова з батьківської рушниці у дворі свого будинку в Бахчисараї.

Дніпровський райсуд Києва до анексії Криму Росією засудив його до 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

30 вересня Совєтський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні.

Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки на сина Мустафи Джемілєва.

Адвокат Полозов висловлював побоювання, що проти його підзахисного в Росії можуть порушити нову кримінальну справу після того, як відпустять на свободу.

Українська правда