"Правый сектор" блокирует выезд из СИЗО с "беркутовцами"

До сотни активистов движения "Правый сектор" блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны вывезти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" для участия в заседании Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

25 ноября в ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетелей по делу об убийствах активистов Майдана.



Таким образом, заседание суда и, следовательно, допрос Януковича может не состояться, отмечает агентство.

Как заявил "Українським новинам" пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, в партии опасаются, что суд отпустит обвиняемых из-под стражи.

По словам корреспондента агентства, у выезда из СИЗО находятся около 30 активистов с флагами "Правого сектора" и организации "Свободные люди".

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Убийц Небесной сотни за решетку", "Кровь Небесной сотни на ваших руках" и "Убийцам - тюрьму".

При этом правоохранителей рядом с митингующими нет.

В разговоре с корреспондентом "Украинской правды" советник главы МВД Зорян Шкиряк сказал, что по состоянию на 12.48 Лукьяновское СИЗО все еще не удалось разблокировать.



Как сообщалось, в пятницу в 13:00 в Святошинском районном суде города Киева начнется судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не ожидает, что Янукович даст важные показания.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выразил мнение, что бывший президент должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на столичном Майдане, а как главный обвиняемый, а также отметил, что россияне хотят сделать из допроса Януковича шоу.