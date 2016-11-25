Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Правый сектор" блокирует выезд из СИЗО с "беркутовцами"

Пятница, 25 ноября 2016, 11:50

До сотни активистов движения "Правый сектор" блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны вывезти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" для участия в заседании Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

25 ноября в ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетелей по делу об убийствах активистов Майдана.

Таким образом, заседание суда и, следовательно, допрос Януковича может не состояться, отмечает агентство.

Как заявил "Українським новинам" пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, в партии опасаются, что суд отпустит обвиняемых из-под стражи.

По словам корреспондента агентства, у выезда из СИЗО находятся около 30 активистов с флагами "Правого сектора" и организации "Свободные люди".

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Убийц Небесной сотни за решетку", "Кровь Небесной сотни на ваших руках" и "Убийцам - тюрьму".

При этом правоохранителей рядом с митингующими нет.

В разговоре с корреспондентом "Украинской правды" советник главы МВД Зорян Шкиряк сказал, что по состоянию на 12.48 Лукьяновское СИЗО все еще не удалось разблокировать.

Как сообщалось, в пятницу в 13:00 в Святошинском районном суде города Киева начнется судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не ожидает, что Янукович даст важные показания.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выразил мнение, что бывший президент должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на столичном Майдане, а как главный обвиняемый, а также отметил, что россияне хотят сделать из допроса Януковича шоу.

Темы: ЯнуковичсудЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
Все новости...
Реклама: