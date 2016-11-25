Матиос не сомневается, что возглавит ГБР. Если будет взаимопонимание

Глава военной прокуратуры Анатолий Матиос утверждает, что конкурсная комиссия выберет его директором Государственного бюро расследований, если политические силы найдут между собой взаимопонимание.

Об этом он заявил на собеседовании в ГБР, передает корреспондент Громадського.

"Я буду или не буду директором Государственного бюро расследований, если две фракции найдут понимание между собой, а научный мир поймет, что политические и геополитические интересы государства требуют такого неуправляемого и труднопрогнозируемого специалиста, как я", - заявил Матиос.

После того, как член конкурсной комиссии Иван Стойко (советник главы МВД - ред.) попросил Матиоса не обвинять комиссию в политической зависимости, военный прокурор ответил: "Это глубокое мое убеждение, и это правильно, потому что у нас коалиция формирует государство".

После собеседования журналисты пытались спросить у главного военного прокурора о состоянии, указанном в его декларации.

Однако Матиос не изъявил желания отвечать на эти вопросы, и потому всячески пытался избежать разговора с журналистами.

Как сообщили члены конкурсной комиссии, руководство ГБР, директора и заместителей выберут к январю-марту 2017 года.