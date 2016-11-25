Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос не сумнівається, що очолить ДБР. Якщо буде порозуміння

П'ятниця, 25 листопада 2016, 21:34

Голова військової прокуратури Анатолій Матіос запевняє, що конкурсна комісія обере його директором Державного бюро розслідувань, якщо політичні сили знайдуть між собою порозуміння.

Про це він заявив на співбесіді до ДБР, передає кореспондент Громадського.

"Я буду, чи не буду директором Державного бюро розслідувань, якщо дві фракції знайдуть порозуміння між собою, а науковий світ зрозуміє, що політичні та геополітичні інтереси держави потребують такого некерованого і важкопрогнозованого фахівця, як я", — заявив Матіос.

Після того, як член конкурсної комісії Іван Стойка (радник голови МВС – ред.) попросив Матіоса не звинувачувати комісію в політичній залежності, військовий прокурор відповів: "Це глибоке моє переконання, і це правильно, бо у нас коаліція формує державу".

Після співбесіди журналісти намагалися запитати у головного військового прокурора про статки, вказані у його декларації.

Однак Матіос не виявив бажання відповідати на ці питання, тому усіляко намагався уникнути розмови з журналістами.


Як повідомили члени конкурсної комісії, керівництво ДБР, директора та заступників оберуть до січня-березня 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Матіос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Матіос
Чому повторний запуск військової прокуратури ­– небезпечна радянщина?
Чумак знає, що хтось у прокуратурі "зливає" матеріали Матіосу
Чумак скасував постанову Матіоса про "засекречення" декларацій військових прокурорів
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: