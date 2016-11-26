Хайсер Джемілєв вже в Україні
Син лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Хайсер вже перебуває на території України.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у facebook.
"Ми з Хайсером перетнули кордон України. З міркувань безпеки, під час переміщення по РФ був не на зв'язку. Приношу вибачення всім, хто не зміг отримати оперативний коментар. Важливо те, що четвертий заручник Кремля, який цілим і неушкодженим доставлений додому. Окремо хочу подякувати консулам України за допомогу і підтримку", – написав Полозов.
Раніше повідомлялося, що російська влада визнала сина Мустафи Джемілєва Хайсера громадянином України, тому адміністративний нагляд з нього знімуть і відпустять в Україну.
Як відомо, Хайсера Джемілєва засудили за те, що в травні 2013 року він застрелив Февзі Едемова з батьківської рушниці у дворі свого будинку в Бахчисараї.
Дніпровський райсуд Києва до анексії Криму Росією засудив його до 3 років і 8 місяців позбавлення волі.
Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.
30 вересня Совєтський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні.
Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки на сина Мустафи Джемілєва.
Адвокат Полозов висловлював побоювання, що проти його підзахисного в Росії можуть порушити нову кримінальну справу після того, як відпустять на свободу.
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