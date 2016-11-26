Українські літаки почали гасити пожежі в Ізраїлі
Літаки Держслужби з надзвичайних ситуацій України розпочали гасіння лісових пожеж в Ізраїлі.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, станом на 12:00 26 листопада льотний екіпаж ДСНС взяв участь у засіданні оперативного штабу із залученням представників Республіки Ізраїль, під час якого визначені завдання та напрямки виконання завдань за призначенням.
На літаках АН-32П проведено розвідку на місцевості та розпочато гасіння лісових пожеж.
Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео на своїй сторінці у Facebook. За словами Геращенка, "відео зроблено з борту літака, який виливає тонни води на осередки займання, організовані арабськими терористичним організаціями для нанесення шкоди народу Ізраїлю".
Як повідомлялося, в Ізраїлі вирують масштабні пожежі.
Раніше Україна відправила до Ізраїлю два пожежних літаки. У п'ятницю прес-служба президента повідомила, що він провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху, під час якої той висловив подяку за цю допомогу.
Також до гасіння пожеж приєдналася авіація Туреччини, Італії, Франції, Азербайджану, Великобританії, Росії, Єгипту та Кіпру.
Українська правда
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