Украинские самолеты начали тушить пожары в Израиле

Самолеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины приступили к тушению лесных пожаров в Израиле.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 12:00 26 ноября летный экипаж ГСЧС принял участие в заседании оперативного штаба с привлечением представителей Республики Израиль, во время которого определены задачи и направления выполнения задач по назначению.

На самолетах АН-32П проведена разведка на местности и начато тушение лесных пожаров.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео на своей странице в Facebook. По словам Геращенко, "видео сделано с борта самолета, выливающего тонны воды на очаги возгорания организованные арабскими террористическим организациями для нанесения ущерба народу Израиля".

Как сообщалось, в Израиле бушуют масштабные пожары.

Ранее Украина отправила в Израиль два пожарных самолета. В пятницу пресс-служба президента сообщила, что он провел телефонный разговор с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, в ходе которой тот выразил благодарность за эту помощь.

Также к тушению пожаров присоединилась авиация Турции, Италии, Франции, Азербайджана, Великобритании, России, Египта и Кипра.

Украинская правда