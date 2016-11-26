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Українські літаки почали гасити пожежі в Ізраїлі

Субота, 26 листопада 2016, 13:28

Літаки Держслужби з надзвичайних ситуацій України розпочали гасіння лісових пожеж в Ізраїлі.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, станом на 12:00 26 листопада льотний екіпаж ДСНС взяв участь у засіданні оперативного штабу із залученням представників Республіки Ізраїль, під час якого визначені завдання та напрямки виконання завдань за призначенням.

На літаках АН-32П проведено розвідку на місцевості та розпочато гасіння лісових пожеж.

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео на своїй сторінці у Facebook. За словами Геращенка, "відео зроблено з борту літака, який виливає тонни води на осередки займання, організовані арабськими терористичним організаціями для нанесення шкоди народу Ізраїлю".

Як повідомлялося, в Ізраїлі вирують масштабні пожежі.

Раніше Україна відправила до Ізраїлю два пожежних літаки. У п'ятницю прес-служба президента повідомила, що він провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху, під час якої той висловив подяку за цю допомогу.

Також до гасіння пожеж приєдналася авіація Туреччини, Італії, Франції, Азербайджану, Великобританії, Росії, Єгипту та Кіпру.

Українська правда

Теми: ІзраїльДСНС
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