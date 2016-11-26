Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води

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Субота, 26 листопада 2016, 15:39

Половина Донецької області залишилася без води. Причиною цього є вихід з ладу насосів на Південнодонбаська водопроводі.

Про це повідомляє КП "Компанія "Вода Донбасу".

"24 листопада о 23:00 через бойові дій сталася посадка напруги, в результаті чого було знеструмлено насосні агрегати на насосній станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу (ЮДВ), який розташований недалеко від сіл Василівка та Крута Балка (район лінії розмежування) та припинено подачe води на 5 фільтрувальних станцій", - зазначили в компанії.

Зокрема, без води залишилися Донецька, Червоноармійська, Великоанадольська, Маріупольська №1 і Маріупольська №2 фільтрувальні станції, які забезпечують питною водою населення міст Покровск, Українськ, Гірник, Курахово, Селидове, Мирноград, Білозерське, Новодонецьке, Олександрівка, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, частково Донецьк і Ясинувата, а також прилеглі села і селища.

"Протягом ночі тривав обстріл, персонал перебував у бомбосховищі. Після настання відносного затишшя о 6 ранку співробітникам насосної станції вдалося запустити насосні агрегати і відновити подачу води на п'ять фільтрувальних станцій. Після заповнення водоводів водопостачання вищевказаних населених пунктів буде відновлено", - повідомили в організації .

Оновлення даних щодо відновлення водопостачання станом на 26 листопада у компанії не повідомили. 

Як відомо, в результаті бойових дій у м.Торецк було пошкоджено ділянку водоводу діаметром 900 мм "Горлівка - Торецьк", в результаті чого сталося повне припинення водопостачання міст Торецьк, Залізне, селища міського типу Північний Донецької області і виникла загроза припинення теплопостачання до об'єктів інфраструктури і населення.

Загальна чисельність населення, яке залишилося без водопостачання становить 48 900 осіб.

Українська правда

Теми: Донбас Мінські угоди
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