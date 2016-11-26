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Из-за боевых действий половина Донетчины оставалась без воды

Суббота, 26 ноября 2016, 14:39

В результате боевых действий обесточена насосная станция на Южнодонбасском водопроводе, половина Донецкой области осталась без воды.

Об этом сообщает КП "Компания "Вода Донбасса".

"24 ноября в 23:00 из-за боевых действий произошла посадка напряжения, в результате чего были обесточены насосные агрегаты на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ), которая находится недалеко от сел Васильевка и Крутая Балка (район линии разграничения) и прекращена подача воды на 5 фильтровальных станций", - отметили в компании.

В частности, без воды остались Донецкая, Красноармейская, Великоанадольская, Мариупольская №1 и Мариупольская №2 фильтровальные станции, которые обеспечивают питьевой водой население городов Покровск, Украинск, Горняк, Курахово, Селидово, Мирноград, Белозерское, Новодонецкое, Александровка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, частично Донецк и Ясиноватую, а также близлежащих села и поселки.

"На протяжении ночи продолжался обстрел, персонал находился в бомбоубежище. После наступления относительного затишья в 6 утра сотрудникам насосной станции удалось запустить насосные агрегаты и возобновить подачу воды на пять фильтровальных станций. После заполнения водоводов водоснабжение вышеуказанных населенных пунктов будет восстановлено", - заявили в организации. 

Обновления данных о восстановлении водоснабжения по состоянию на 26 ноября в компании не сообщают. 

Как известно,  в результате боевых действий в г.Торецк был поврежден участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населения.

Общая численность населения, оставшегося без водоснабжения составляет 48 900 человек.

Украинская правда 

Темы: ДонбассМинские соглашения
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