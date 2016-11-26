У Клінтон підтримають перерахунок голосів у кількох штатах

Кампанія кандидата в президенти США від Демократів Гілларі Клінтон, яка не отримала перемоги на виборах, має намір підтримати ініціативу "Зеленої партії" щодо перерахунку голосів у штаті Вісконсін, а також у інших ключових штатах країни.

Про це повідомив у неділю центральний американський телеканал CNN.

"У кампанії Гілларі Клінтон заявили в суботу, що приєднаються до зусиль, спрямованих на перерахунок голосів у кількох ключових штатах, ініційованих кандидатом у президенти США від Партії зелених Джилл Стейн, яка поставила мільйони доларів, щоб переглянути результати голосування в штаті Вісконсін", - йдеться в публікації.

Водночас юрист кампанії Клінтон Марк Еліас повідомив у соцмережах, що власне розслідування демократів не розкрило жодних доказів зовнішнього втручання в систему голосування.

Рішення кампанії Клінтон має на меті не оскарження результатів виборів, а підтвердження гарантій, що все відбулося справедливо, йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося, керівництво Партії зелених у п'ятницю заявило про необхідність перерахунку голосів в штаті Вісконсін після повідомлень про невідповідність результатів голосування.

Укрінформ