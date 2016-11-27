Захарченко заявив, що "прийде як господар" в Одесу, Миколаїв і Каховку

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Неділя, 27 листопада 2016, 16:33

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи хочуть "прийти" в Одесу, Миколаїв і Каховку.

Про це Захарченко заявив 26 листопада зі сцени під час концерту у Торезі, участь у якому брали російський співак Олександр Скляр, український виконавець Джанго та російський пропагандист Захар Прілєпін. 

Усі вчотирьох вони виконали пісню "Давай закурим", після чого Захарченко заявив, що "у цій пісні є важливі слова і відповідь на питання "Чого ми всі хочемо взагалі".

и були на передовій ("ДНР") і говорили про те, як будемо далі жити і чого ми домагаємося. В цій пісні є відповідь на питання. В Одесу ми прийдемо як господарі, і у Миколаїв, і у славну Каховку", – заявив Захарченко.

Теми: "ДНР" Одеса Миколаїв Росія
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Коментарі — 2
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IP: 188.163.9.---arhetip00127.11.2016 18:25
"В цій пісні є відповідь на питання: як добре закуримо, то полетимо і в Одесу, і в Каховку, на наших швидкісних рожевих крокодилах" - як господар заспівав зі сцени непан Закурченко.
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IP: 130.180.209.---Skibinskoy27.11.2016 17:57
українці ну дуже терпеливий народ,а це тому ,що згідно грецькій міфології не пройшли обряд очищення через сидіння на гарячій сковороді голими геніталіями!!!! Цей обряд згідно грецькій міфології пройшли переважна більшість націй! Це дало поштовх в активізації поваги до себе! А хто трохи пересидів на цій гарячій "петельні" то й мав зворотні наслідки! Так у нації сінайській очі трохи вилізли з орбіт! Але попри всі вади,ну хай би нам Господь бог дав силу змести ту нечисть,з закінченням прізвища на "О"!!!!
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