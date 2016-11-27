Захарченко заявив, що "прийде як господар" в Одесу, Миколаїв і Каховку

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи хочуть "прийти" в Одесу, Миколаїв і Каховку.

Про це Захарченко заявив 26 листопада зі сцени під час концерту у Торезі, участь у якому брали російський співак Олександр Скляр, український виконавець Джанго та російський пропагандист Захар Прілєпін.

Усі вчотирьох вони виконали пісню "Давай закурим", після чого Захарченко заявив, що "у цій пісні є важливі слова і відповідь на питання "Чого ми всі хочемо взагалі".

"Ми були на передовій ("ДНР") і говорили про те, як будемо далі жити і чого ми домагаємося. В цій пісні є відповідь на питання. В Одесу ми прийдемо як господарі, і у Миколаїв, і у славну Каховку", – заявив Захарченко.