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Захарченко заявил, что "придет как хозяин" в Одессу, Николаев и Каховку

Воскресенье, 27 ноября 2016, 15:33

Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что террористы хотят "прийти" в Одессу, Николаев и Каховку.

Об этом Захарченко заявил 26 ноября со сцены во время концерта в Торезе, участие в котором принимали российский певец Александр Скляр, украинский исполнитель Джанго и российский пропагандист Захар Прилепин.

Все вчетвером они исполнили песню "Давай закурим", после чего Захарченко заявил, что "в этой песне есть важные слова и ответ на вопрос "Чего мы все хотим вообще".

"Мы были на передовой ("ДНР") и говорили о том, как будем дальше жить и чего мы добиваемся. В этой песне есть ответ на вопрос. В Одессу мы придем как хозяева, и в Николаев и в славную Каховку", - заявил Захарченко.

Темы: ДНРОдессаНиколаевРосcия
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