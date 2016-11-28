Луценко: статус Януковича не має завадити суду над "беркутівцями"

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Понеділок, 28 листопада 2016, 11:42

Генпрокурор Юрій Луценко обурений тим, що суд змінив порядок дослідження доказів, визначивши необхідність допиту Віктора Януковича як свідка за клопотанням адвокатів підсудних.

Проте це не має вплинути на сам судовий процес над колишніми співробітниками "Беркуту", цитує генпрокурора його речниця Лариса Сарган.

За словами Луценка, суд над підозрюваними "беркутівцями" має відбуватися попри різне ставлення до допиту екс-президента Януковича на ньому.

Правоохоронні органи забезпечать доправлення і присутність підозрюваних екс-співробітників "Беркуту" на судовому засіданні 28 листопада.

Як відомо, 25 листопада у Святошинському райсуді Києва планували допитати Віктора Януковича у режимі відеоконференції як свідка за справою 5 колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут". 

Але декілька десятків чоловік блокували виїзд звинувачуваних екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО, тому суд після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву.

Після перерви суд вирішив перенести допит Януковича на 28 листопада, 13:00.

Янукович після того дав прес-конференцію в Ростові-на-Дону, на якій висловив свою версію подій останніх трьох років.

Представники силових структур не виключають, що у випадку повторної блокади п'ятьох підозрюваних екс-"беркутівців" будуть допитувати у спосіб відеоконференції.

Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Беркут Майдан суд Луценко
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