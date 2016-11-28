Луценко натякнув, що наступну підозру отримає Азаров

Підозра про держзраду найближчим часом може бути оголошена колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову.

Про це у понеділок заявив генпрокурор України Юрій Луценко

"Проаналізувавши виступ громадянина Азарова на черговому шабаші антиукраїнських сил Російської Федерації, ми вбачаємо в його заявах також порушення відповідних статтей", - сказав він.

"Азаров заявив про визнання Криму частиною Російської Федерації про зміну територіальної устрою і державного устрою України, а саме, так звану федералізацію нашої країни. Я не виключаю, що в найближчий час може з'явитися підозра і ще й до екс-прем'єр-міністра України, громадянина Азарова", - сказав Луценко.

Він додав, що щодо Януковича є близько 10 підозр і всі вони мають перерости у статус обвинувачення.

Генпрокурор пояснив, що Януковича наразі звинувачують у підписанні листа від 1 березня 2014 року, в якому він запрошує президента Росії Вололимира Путіна ввести війська на території України.

"У п'ятницю він особисто підтвердив, що підписував цей лист. Зараз відбуваються відповідні експертизи і підозра може стати обвинувачення", - зазначив генпрокурор.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП