Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко намекнул, что следующее подозрение получит Азаров

Понедельник, 28 ноября 2016, 12:45

Подозрение о госизмене в ближайшее время может быть объявлена бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

Об этом в понедельник заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко

"Проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном шабаше антиукраинских сил Российской Федерации, мы видим в его заявлениях также нарушение соответствующих статей", - сказал он.

"Азаров заявил о признании Крыма частью Российской Федерации об изменении территориальной устройства и государственного устройства Украины, а именно, о так называемой федерализации нашей страны. Я не исключаю, что в ближайшее время может появиться подозрение и к экс-премьер-министра Украина, гражданина Азарова", - сказал Луценко.

Он добавил, что по Януковичу есть около 10 подозрений и все они перерасти в статус обвинения.

Генпрокурор пояснил, что Януковича пока обвиняют в подписании письма от 1 марта 2014 года, в котором он приглашает президента России Вололимира Путина ввести войска на территории Украины.

"В пятницу он лично подтвердил, что подписывал это письмо. Сейчас идут соответствующие экспертизы, и подозрение может стать обвинения", - заявил генпрокурор.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене и пособничество Российской Федерации в агрессии против Украины.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: АзаровЛуценкоЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Азаров
"Харьковские соглашения": расследование госизмены Януковича и Азарова завершено
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с аннексированным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: