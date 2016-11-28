НТКУ: Євробачення буде в Україні

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Понеділок, 28 листопада 2016, 15:38

Перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін заявляє, що Євробачення відбудеться в Україні.

Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи інформацію, поширену каналом 1+1 з посиланням на нього.

"Журналістам 1+1 було чітко сказано - держава Україна впорається і євробачення пройде в Україні в місті Києві! Навіть не кажіть такого, навіть без будь-яких але та якщо, навіть не думайте робити припущень щодо інших можливостей", - зазначив він.

"Євборачення пройде в Україні і пройде на високому рівні!" – наголосив він.

"З такими друзями і ворогів не треба", - додав він.

Раніше ТСН Тиждень з посиланням на Харебіна повідомив, що Україна може втратити право на проведення пісенного конкурсу "Євробачення"  через затягування з організацією.

Українська правда

Теми: Євробачення
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