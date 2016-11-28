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НТКУ: Евровидение будет в Украине

Понедельник, 28 ноября 2016, 14:38

Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин заявляет, что Евровидение состоится в Украине и не будет перенесено.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя информацию, распространенную каналом 1+1 со ссылкой на него.

"Журналистам 1+1 было четко сказано - государство Украина справится и Евровидение пройдет в Украине в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо "но" и если даже не думайте делать предположений относительно других возможностей", - отметил он.

"Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!" - подчеркнул он.

"С такими друзьями и врагов не надо", - добавил он.

Ранее ТСН Тиждень со ссылкой на Харебина сообщил, что Украина может потерять право на проведение песенного конкурса "Евровидение" из-за затягивания с организацией.

Украинская правда

Темы: Евровидение
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