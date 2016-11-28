НТКУ: Евровидение будет в Украине
Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин заявляет, что Евровидение состоится в Украине и не будет перенесено.
Об этом он написал в своем Facebook, комментируя информацию, распространенную каналом 1+1 со ссылкой на него.
"Журналистам 1+1 было четко сказано - государство Украина справится и Евровидение пройдет в Украине в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо "но" и если даже не думайте делать предположений относительно других возможностей", - отметил он.
"Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!" - подчеркнул он.
"С такими друзьями и врагов не надо", - добавил он.
Ранее ТСН Тиждень со ссылкой на Харебина сообщил, что Украина может потерять право на проведение песенного конкурса "Евровидение" из-за затягивания с организацией.
Украинская правда