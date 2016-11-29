Януковича викликають на допити як підозрюваного

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Вівторок, 29 листопада 2016, 10:34

Генеральна прокуратура викликає на допити колишнього президента Віктора Януковича як підозрюваного у справі про державну зраду.

Його викликають на допит та інші процесуальні дії 5 грудня й 9 грудня, на 10 ранку.

Януковича чекають у кабінеті начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ в Києві.

Повістки, опубліковані на сайті ГПУ, надіслано за трьома адресами Януковича – зокрема, в Києві, в Нових Петрівцях Київської області та у Ростові-на-Дону в Росії.

Як відомо, 28 листопада генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва. Екс-президента звинувачують у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України.  

Повістки датовано тим же днем.

 
 

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Генпрокуратура Росія
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IP: 46.133.216.---sergrus29.11.2016 10:46
Посмеялся. Спасибо.
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