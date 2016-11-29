Януковича викликають на допити як підозрюваного
Генеральна прокуратура викликає на допити колишнього президента Віктора Януковича як підозрюваного у справі про державну зраду.
Його викликають на допит та інші процесуальні дії 5 грудня й 9 грудня, на 10 ранку.
Януковича чекають у кабінеті начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ в Києві.
Повістки, опубліковані на сайті ГПУ, надіслано за трьома адресами Януковича – зокрема, в Києві, в Нових Петрівцях Київської області та у Ростові-на-Дону в Росії.
Як відомо, 28 листопада генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва. Екс-президента звинувачують у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України.
Повістки датовано тим же днем.
Олена Рощенко, УП
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