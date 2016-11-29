Клюєв розповів, що йому доручив Янукович, коли розстрілювали Майдан

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Вівторок, 29 листопада 2016, 15:57

Глава адміністрації екс-президента Андрій Клюєв заявляє, що Янукович не був зацікавлений у розстрілі Майдану, пояснюючи це тим, що він закликав до переговорів вже після масових вбивств.

Про це він розповів в ефірі російського пропагандистського каналу Росія-1, куди його запросили разом із екс-прем'єром Миколою Азаровим і співавтором "диктаторських законів" Володимиром Олійником, які всі втекли з України.

"Я отримав наказ почати вести переговори з трьома міністрами закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини ... 20 лютого по обіді Янукович викликав мене в кабінет, у цей час в кабінеті був Штайнмаєр (міністр закордонних справ Німеччини)", - розповів Клюєв.

 

"Янукович сказав - забирай трьох міністрів до себе в кабінет, і починайте готувати мирний договір", - розповів Клюєв. Міністри прибули в Україну близько 10 години ранку 20 лютого

"І ми добу готували мирний договір, як Янукович міг давати команду, щоб розстрілювали людей?" - запитав Клюєв.

Масові розстріли на Майдані відбувалися з ранку 20 лютого; практично всі загиблі, крім однієї людини, були вбиті до 12 години дня.

***

Клюєв в ефірі також зачитав нібито протокол допиту снайпера, якого, за його словами, зловили представники Майдану. Клюєв не пояснив, звідки в нього цей протокол з'явився.

Снайпера він назвав Володимиром Дихладзе і додав, що він був грузином. Це прізвище раніше ніколи не згадувалася.

"Завезли цього снайпера ще 14 лютого", - сказав Азаров.

 

"На початку він прилетів до Києва, потім переїхав до Одеси, потім з Одеси його знову привезли до Києва. Він тиждень ходив по майдану, дислокацію дивився, звідки стріляти, що робити, яким чином. Тому Януковичу це навіть невигідно було", - заявив Клюєв.

"19-го ввечері йому сказали бути в повній готовності, о 6-й ранку його завели на будівлю, з якої він стріляв", - сказав Азаров.

Азаров не зміг згадати назву готелю, у який нібито завели снайпера, і звідки той нібито стріляв, починаючи з 8 ранку. Ні Азаров, ні Клюєв не назвали, хто саме привів снайпера.

А Клюєв уточнив, що це був нібито готель "Козацький".

"Я обов'язково цей протокол передам адвокатам "беркутівців", тому що ці люди гідні поваги", - заявив Клюєв.

"І вони відійшли від Майдану тільки тоді, коли по них, неозброєних абсолютно людях, відкрили стрілянину", - заявив Азаров.

Як відомо, є багато фото і відео, які фігурують як доказ того, що з боку силовиків у людей стріляли люди в чорному.

Представник держобвинувачення Олексій Донський, коментуючи "Українській правді" інформацію Азарова і Клюєва, заявив, що "вперше чує таке прізвище". "Нам дуже цікава ця інформація, нам було б дуже цікаво отримати інформацію про цю людину", - заявив Донський.

***

Ведучі програми на російському телеканалі розповідали глядачам, що Україна перебуває в стані глибокої кризи й пропонували обговорити вихід з нього, розмістивши на екрані варіанти. Ведучі заявили, що на вихідних Саакашвілі намагався організувати Майдан.

А Клюєв наполягав, що в Україні повинні відбутися дострокові парламентські вибори.

 

Оксана Коваленко, УП

Теми: Майдан Янукович Клюєв Азаров
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Коментарі — 4
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IP: 174.89.134.---stork29.11.2016 19:06
Gonta_20:
Картина написана точно. Підтримую!
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IP: 176.122.120.---EVGO29.11.2016 18:35
грузинский снайпер)))) завтра эти клоуны прочитают с листочка, который им дадут перед эфиром, что его звали Михо))) чувствуете связь? груЗинский снайпер...Одесса.... этот бред похож на историю с распятым мальчиком или о приключениях Сени Непобедимого в Чечне)))
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IP: 93.77.154.---Mikhailo Klub29.11.2016 18:22
Клюєв простопокриває начальника-годувальника. А логіка є- логіка боягуза: віддав наказ стріляти- боягузи розбіглися би, не повезло, не розбіглися. Тоді другий план миротворця. Я не хочу судити нікого, але на небі все бачать. Я тільки бачив суддів 45-60 років, які нищили людей, а в 80-х на вулиці виносили рострільні статті- поіхали розумом.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2029.11.2016 17:47
Звичайно, після того, як народ попри очікування Януковича і К не розбігся після масового розстрілу 19-го лютого, пацанам по-справжньому стало страшно (на обрії почала вимальовуватися картина "А ля Будапешт-1956", з його ліхтарними стовпами), і в них "раптово" прокинувся "миротворчий" дух.
А коли майдан відкинув сепаратні домовленості, укладені за його спиною, у пацанів лише п'ята замиготіли..
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