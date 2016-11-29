Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан

Глава администрации экс-президента Андрей Клюев заявляет, что Янукович не был заинтересован в расстреле Майдана, объясняя это тем, что он призвал к переговорам уже после массовых убийств.

Об этом он рассказал в эфире российского пропагандистского канала Россия-1, куда его пригласили вместе с беглым экс-премьером Николаем Азаровым и беглым соавтором "диктаторских законов" Владимиром Олийныком.

"Я получил приказ начать вести переговоры с тремя министрами Иностранных дел Франции, Польши и Германии… 20 февраля после обеда Янукович вызвал меня в кабинет, в это время в кабинете был Штайнмайер (министр иностранных дел Германии)", - рассказал Клюев.

"Янукович сказал – забирай трех министров к себе в кабинет, и начинайте готовить мирный договор. Как мог Янукович, давая мне команду, и мы сутки готовили мирный договор, как он мог давать команду, чтоб расстреливали людей?" – спросил Клюев.

Массовые расстрелы на Майдане происходили с утра 20 числа; практически все, кроме одного человека, были убиты до 12 часов дня.

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При этом Клюев зачитал якобы протокол допроса снайпера, которого, по его словам, поймали представители Майдана. Клюев не пояснил, откуда у него этот протокол появился.

Снайпера он назвал его Владимиром Дыхладзе и добавил, что тот был грузином. Эта фамилия ранее никогда не упоминалась.

"Завезли этого снайпера еще 14 февраля", - сказал Азаров. Ни он, ни Клюев не сказали, кто именно завез этого снайпера.

"Вначале он прилетел в Киев, потом переехал в Одессу, потом с Одессы его опять привезли в Киев. Он неделю ходил по майдану, дислокацию смотрели, откуда стрелять, что делать, каким образом. Поэтому Януковичу это даже невыгодно было", - заявил Клюев.

"19-го вечером ему сказали быть в полной готовности, в 6 утра его завели на здание, из которого он стрелял", - сказал Азаров.

Он не смог вспомнить название гостиницы, в которую якобы завели снайпера, и откуда тот якобы стрелял, начиная с 8 утра.

А Клюев уточнил, что это была якобы гостиница "Казацкая".

"Я обязательно этот протокол передам адвокатам "беркутовцев", потому что эти люди достойны уважения", - заявил Клюев.

"И они отошли от Майдана только тогда, когда по ним, невооруженным абсолютно людям, открыли стрельбу", - заявил Азаров, игнорируя тот факт, что есть много фото и видеодоказательств того, что со стороны силовиков в людей стреляли люди в черном.

В свою очередь представитель гособвинения Алексей Донской заявил "Украинской правде", что "впервые слышит такую фамилию". "Нам очень интересна эта информация, нам было бы очень интересно получить информацию об этом человеке", - заявил Донской.

Один из адвокатов Небесной сотни Виталий Тытыч также заявил, что не слышал о таком человеке.

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Ведущие программы рассказывали зрителям, что Украина находится в состоянии глубочайшего кризиса и предлагали обсудить выход из него, разместив на экране варианты. Ведущие заявили, что на выходных Саакашвили пытался организовать Майдан. (Саакашвили провел митинг за перевыборы, который длился не более часа - УП)

А Клюев настаивал, что в Украине должны пройти досрочные парламентские выборы.

Оксана Коваленко, УП