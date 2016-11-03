Журналісти виявили суддю, який був у зв’язці з хабарником із ВРЮ

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Четвер, 3 листопада 2016, 12:45

Спільником члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського, підозрюваного в шахрайстві, міг бути голова Вищого господарського суду Богдан Львов.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Як повідомлялося, у вересні правоохоронці затримали посередника, який мав передати 500 тисяч доларів хабара Гречківському. Але підозру йому Генпрокуратура висунула не за хабарництво, а за шахрайство, тобто менш тяжкий злочин. Нібито член ВРЮ сприяв стягуванню з запорізької компанії 13 мільйонів гривень. 

За інформацією "Слідство.Інфо", у серпні у Києві юрист запорізької компанії просив арбітражного керуючого Олега Шкляра забезпечити "правильне" рішення в судах. Той заявив, що може вирішити це через свого приятеля Павла Гречківського, а той – через голову Вищого госпсуду Богдана Львова. 

ТОВ "Богадар" через патент рецепту квасу намагається отримати багатомільйонні роялті від виробників квасу "Ярило". Суд першої інстанції підтримав позов "Богадара" – справу слухала Оксана Марченко, знайома судді Львова.

Суперечка за квас стосується справ інтелектуальної власності. Їх у Вищому госпсуді розглядає лише троє суддів – серед них і Богдан Львов. За даними журналістів-розслідувачів, Гречківський напередодні скандалу зустрічався зі Львовим у робочому кабінеті судді.

Львов прокоментував: "Зустрічалися з 17 серпня по 6 вересня… ну мені одразу важко визначити період. Але я дійсно з ним давно знайомий, оскільки його батько працював ще у Вищому арбітражному суді тоді, я особисто з ним знайомий років 15 вже точно. І зустрічався з ним, але ці питання були пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя, у нас є багато технічних питань". 

Посередник Шкляр на камеру заявив, що він говорив із Гречківським про вирішення питання в судах усіх трьох інстанції – і той нібито "пообіцяв допомогти" за 500 тисяч доларів.

Шкляра затримали під час отримання першого траншу – 51 тисячі доларів. За версією слідства, ці гроші призначалися для Гречківського.

У Генпрокуратурі роль суддів у справі Гречківського ще вивчають. Начальник департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк розповів:

"В нас є докази, які підтверджують участь пана Гречківського саме в організації отриманнях цих коштів. В інформуванні і інструктуванні цього посередника щодо порядку їхнього утримання і передачі визначеним особам, ці докази є, вони зафіксовані і на даний час легалізовані".

Директор заводу, де виробляють "Ярило", заявив журналістам, що предмет суперечки – запатентовані варіанти виготовлення квасу і концентратного суслу, "добре відомі всім". А власники патентів, за версією слідства, намагалися дати хабар суддям, аби залишити в силі свої патенти.

Втім, у компанії, представник якої, за версією слідчих, передавав гроші для Гречківського, відцуралися і від спроби підкупу, і від свого юриста. 

"Слідство. Інфо" вважає, що Генпрокуратура "випускає з рук" ТОП-хабарників.

Як відомо, 21 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.

22 вересня Вища рада юстиції відмовилася відсторонити від посади Гречківського, його пообіцяли відправити у відпустку на час слідства.

23 вересня Гречківський вніс за себе заставу у сумі 3,85 млн гривень, для чого нібито позичив частину грошей у друзів, частину в сестри.

Він також заявив, що його кримінальне переслідування нібито замовив "великий бізнесмен з мільярдним статком".

Олена Рощенко, УП

Теми: суд корупція
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