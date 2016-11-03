Луценко просить Раду дозволу на притягнення Новинського до відповідальності

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Четвер, 3 листопада 2016, 16:00

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Відповідне подання від 3 листопада він оприлюднив у себе в Facebook.

 

Водночас, як зазначила речник Генпрокурора Лариса Сарган, Генпрокуратура розслідує "велику справу Януковича", одним із епізодів якої є узурпація влади і вплив на українську церкву.

"Саме нардеп Новинський був учасником переговорів щодо зміни керівництва Української православної церкви Московського патріархату. Про це свідчать не тільки сам потерпілий Олександр Драбинко, помічник патріарха Володимира, але й ще один важливий свідок, який дав покази на нинішнього нардепа Вадима Новинського", - написала вона.

"Вадим Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник", - наголосила вона.

Вона додала, що подання буде передане до Верховної Ради, де має бути розглянуте на Регламентному комітеті парламенту, а потім проголосоване у сесійній залі.

Як відомо, 28 жовтня Луценко анонсував подання у Верховну Раду про зняття недоторканості з нардепа Вадим Новинського.

Він розповідав про справу про спроби Януковича поставити під контроль громадські та релігійні організації, зокрема коли за його вказівкою відбувалося позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка.

"Ця справа по викраденню людини буде направлятися до суду після рішення Верховної ради, адже там підозрюється у співучасті і народний депутат України", – зазначав Луценко.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

Українська правда

Теми: Новинський Генпрокуратура
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Коментарі — 3
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IP: 91.196.177.---Logic200903.11.2016 16:40
putin:
Ото луценко ща бабла срубит
Жаба давить?
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IP: 91.222.155.---v.v.putin03.11.2016 16:26
Ото луценко ща бабла срубит
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IP: 91.199.93.---chesno103.11.2016 16:17
получается, что регионалы не воровали.
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