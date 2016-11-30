Суд арештував директора львівського клубу, в якому була пожежа
Франківський суд Львова постановив взяти під варту директора нічного клубу "MI100", в якому сталася пожежа, в результаті чого одна людина померла і більше десяти госпіталізовані.
Про це повідомляє прокуратура Львівської області.
Водночас суд встановив суму застави для підозрюваного - 87 тисяч грн.
Як відомо, Львівський клуб "МІ100" загорівсячерез відкритий вогонь під час шоу 27 листопада.
29 листопада у львівській лікарні помер чоловік, що отримав травми під час пожежі.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.