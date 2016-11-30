Суд арештував директора львівського клубу, в якому була пожежа

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Середа, 30 листопада 2016, 13:36

Франківський суд Львова постановив взяти під варту директора нічного клубу "MI100", в якому сталася пожежа, в результаті чого одна людина померла і більше десяти госпіталізовані.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.  

Водночас суд встановив суму застави для підозрюваного - 87 тисяч грн.

Як відомо, Львівський клуб "МІ100" загорівсячерез відкритий вогонь під час шоу 27 листопада.

29 листопада у львівській лікарні помер чоловік, що отримав травми під час пожежі.

Українська правда

Теми: кримінал Львів
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IP: 80.110.76.---Vit.30.11.2016 15:43
Людина, яка загинула, прорвавши кільце пожарних повернулася у приміщення сама.
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