Суд арестовал директора львовского клуба, в котором был пожар
Франковский суд Львова постановил взять под стражу директора ночного клуба "MI100", в котором произошел пожар, в результате чего один человек умер и более десяти госпитализированы.
Об этом сообщает прокуратура Львовской области.
В то же время суд установил сумму залога для подозреваемого - 87 тысяч грн.
Как известно, Львовский клуб "Мі100" загорелся через открытый огонь во время шоу 27 ноября.
29 ноября в львовской больнице умер мужчина, получивший травмы во время пожара.
Украинская правда
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