У львівській лікарні після пожежі у нічному клубі помер чоловік
Вівторок, 29 листопада 2016, 14:05
У львівській лікарні помер чоловік, що отримав травми під час пожежі у нічному клубі.
Про це в коментарі Українській правді розповів речник Львівської ДСНС Віталій Туровець.
"Факт смерті підтвердити можемо", - сказав він.
Згідно із інформацією, чоловік помер від опіків.
За словами Туровця одразу після події, тобто у неділю, звернулося до лікарів 26 осіб, а госпіталізовано було 14.
"Станом на 10 ранку 29 листопада продовжило лікування 8 людей", - сказав він.
Як відомо, Львівський клуб "МІ100" загорівся через відкритий вогонь під час шоу 27 листопада.
Українська правда