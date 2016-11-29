У львівській лікарні після пожежі у нічному клубі помер чоловік

У львівській лікарні помер чоловік, що отримав травми під час пожежі у нічному клубі.

Про це в коментарі Українській правді розповів речник Львівської ДСНС Віталій Туровець.

"Факт смерті підтвердити можемо", - сказав він.

Згідно із інформацією, чоловік помер від опіків.

За словами Туровця одразу після події, тобто у неділю, звернулося до лікарів 26 осіб, а госпіталізовано було 14.

"Станом на 10 ранку 29 листопада продовжило лікування 8 людей", - сказав він.

Як відомо, Львівський клуб "МІ100" загорівся через відкритий вогонь під час шоу 27 листопада.

Українська правда