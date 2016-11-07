Гройсман про бюджет: Я розумію, як людям важко жити

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Понеділок, 7 листопада 2016, 10:21

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає Верховну Раду розглянути доопрацьований проект державного бюджету на 2017 рік вчасно, без зволікань.

"Ми, як і обіцяли, підготували до другого читання бюджет на 2017 рік, передали його в парламент. Зараз у парламентських комітетах він буде опрацьований", – зазначив він у відеозверненні, поширеному у Facebook.

"І я би дуже хотів, щоб ми в терміни, які передбачені законом, ухвалили бюджет абсолютно планово і увійшли в '17 рік прогнозовано", – додав Гройсман.

"У бюджеті на 2017 рік ми передбачили ряд новацій… Мінімальна зарплата з 1 січня буде становити 3 200 гривень. Вперше за 25 років ми змогли привести у відповідність мінімальну заробітну плату до реального мінімального прожиткового кошика, який був встановлений на початку лютого", – заявив він.

Прем'єр запевнив, що бюджет є абсолютно збалансованим і реальним.

"І найголовніше, щоб ми, завчасно його ухваливши, одразу перейшли до плану заходів його виконання і вирішення тих завдань, які стоять у цьому бюджеті", – наголосив він.

"Нам потрібно провести багато підготовчої роботи, щоб відновити будівництво доріг. Нам потрібно зробити ряд важливих кроків, щоб із настанням нормального будівельного сезону розпочати широкомасштабну енергомодернізацію і багато інших речей…", – сказав прем’єр.

"Я розумію, наскільки сьогодні людям важко жити. І в одному питанні, я думаю, ми можемо достатньо ефективно побудувати якісних компенсаторів", – заявив Гройсман.

За його словами, субсидії є "чіткою державної знижкою" на весь спектр житлово-комунальних послуг для родин, які мають невисокі доходи.

"Якщо ви ще сьогодні не зробили кроки для оформлення субсидій – будь ласка, зробіть це", – закликав прем’єр і додав, що уже понад 6 мільйонів родин оформили субсидії.

Гройсман зазначив, що цього тижня уряд теж прийме важливі рішення.

"Я глибоко переконаний в тому, що ми починаємо виходити з глибокої кризи, і ідеологія нашого уряду полягає в тому, що через економічне зростання ми будемо направляти ресурси для підвищення реальних стандартів життя наших громадян", – сказав він.

Як відомо, 3 листопада Кабінет міністрів схвалив доопрацьований проект державного бюджету на 2017 рік – того ж дня його передали в парламент.

Із 7 до 11 листопада народні депутати працюють у комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Зарплата Гройсмана за 2015 рік склала 77 270 грн. Крім того, він отримав 1,4 млн грн. доходу від здачі майна в оренду. Готівкою прем'єр тримає 2 млн 280 тис. грн, 870 тис. дол. і 460 тис. євро, а на рахунках у банках сукупно майже 2,14 млн грн. і 16 200 євро.

Також прем’єр та колишній мер Вінниці задекларував 4 земельні ділянки у Вінницькій області, два будинки 534 кв. м і 461,1 кв. м та іншу нерухомість: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м.

А 1 листопада лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що уряд у липні "заднім числом", із 1 травня, підвищив собі й президенту зарплати у 2-2,5 рази.

Олена Рощенко, УП

Теми: бюджет Гройсман
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